Hub USB 3.0 da portare con te, piccolo ma con 4 porte comodissime

Non perdere tempo decidendo quale periferica sacrificare, collega tutto quello di cui hai bisogno al tuo laptop con una sola mossa. Devi avere un semplice mini HUB USB a portata di mano e quale scegliere se non UGREEN? Di prima qualità e con tutto al posto giusto, lui è il tuo salvavita.

Vista la promozione su Amazon io ti consiglio di non fartelo scappare. Apri la pagina, spunta il coupon ed ecco che con soli 9,59€ diventa tuo. Semplice, veloce, fantastico. Cosa aspetti?

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mini HUB USB 3.0: come avere 4 porte in più in una mossa

Visto che ti mette a disposizione un sacco di possibilità, ti dico subito che questo HUB USB non è da sottovalutare. Lo colleghi al tuo notebook o dispositivo per espandere le possibilità e non dover più decidere quale periferica collegare, quale disconnettere e così via.

Infatti, dal momento che ti mette a portata di mano 4 porte USB 3.0, puoi collegare pendrive, mouse, tastiere, stampanti o tutto quello di cui hai bisogno con un solo gesto. Trattandosi di tecnologia avanzata benefici anche di tempi ridotti quindi il tutto diventa veloce e fluido.

Che dire, hai un LED che ti comunica se tutto sta funzionando e soprattutto un prodotto che puoi usare su qualunque sistema operativo. Anche su prodotti Apple funziona senza interruzioni.

Cosa aspetti? Non perdere la tua occasione e porta subito a casa il tuo mini HUB USB 3.0 a soli 9,59€ con il coupon che trovi in pagina su Amazon. Mi raccomando, spuntalo con un solo click.

