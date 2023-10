Hub USB 3.0 con quattro porte a 5€ su Amazon

Se quotidianamente ti trovi a dover collegare e scollegare in continuazione periferiche e unità di archiviazione alle porte del tuo computer, questa è l’offerta che fa per te: lo hub USB 3.0 del marchio HOPDAY è in promozione su Amazon al prezzo finale di soli 5,73 euro, grazie allo sconto del 24% applicato in automatico.

Lo sconto di Amazon su questo Hub USB 3.0

È dotato di ben quattro porte di tipo A (quelle tradizionali) con un’elevata velocità di trasferimento dei dati. La compatibilità è garantita con tutti i dispositivi e i sistemi operativi in circolazione. C’è anche un piccolo display LED per monitorarne lo stato di funzionamento. La dimensioni sono davvero compatte: 10,8x3x1 centimetri, il peso si attesta a circa 30 grammi. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 5,73 euro, lo Hub USB 3.0 di HOPDAY è un affare da cogliere al volo, per metterlo sulla scrivania o portarlo sempre con sé nella custodia del notebook. Lo sconto del 24% rispetto al listino è applicato in automatico, non occorre attivare coupon né inserire codici.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio per gli abbonati Prime. Scegliendo di effettuare subito l’ordine, arriverà direttamente a casa già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.