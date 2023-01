Hub USB 4 in 1: prezzo BOMBA per non dover fare più attacca e stacca

Sei stufo di non avere più entrate USB libere? Non staccare più niente dal tuo computer grazie a questo straordinario Hub USB di Sabrent.

Avere così tante porte USB non è mai stato così facile con questo Hub USB

Ti sarà capitato sicuramente di dover staccare momentaneamente qualcosa per poter attaccare la tua penna USB o qualche altro dispositivo sul tuo computer, perché tra una cosa e l’altra hai occupato tutte le porte disponibili. Da oggi ti posso assicurare che non succederà più grazie a questo incredibile Sdoppiatore USB. Puoi star certo che una volta provato non ne potrai più fare a meno.

Questo piccolo dispositivo ha ben 4 porte USB 3.2 di ultima generazione. Per poterlo utilizzare basterà collegarlo a una singola porta USB che se dello stesso tipo ti permette di avere una velocità di trasferimento straordinaria, ma puoi usarla anche su vecchie porte USB.

Naturalmente questo HUB può essere utilizzato sia su sistemi operativi Windows che MacOS e Linux. Non avrai bisogno d’installare nessun tipo di driver o programma, basterà collegarlo e il gioco sarà fatto.

A rendere unico questo prodotto sono i quattro pulsanti di accensione e spegnimento di ogni singola porta. In questo modo potrai tenere collegato tutto quello che vuoi e accendere e spegnere quando ne avrai bisogno.

