Hub USB 7-in-1 in sconto a meno di 15 euro su Amazon

Un hub USB 7-in-1 ideale per espandere le porte a disposizione del tuo PC, laptop ma anche tablet che oggi puoi acquistare in sconto a 14,43 euro su Amazon. Basta collegarlo ad una presa USB-C per iniziare subito ad utilizzarlo, dandoti una versatilità senza pari.

Hub USB 7-in-1: le caratteristiche

Questo piccolo ma potente accessorio ti offre una soluzione di espansione istantanea che aggiunge 1 porta HDMI, 3 porte USB 3.0, 1 slot per scheda Micro SD, 1 slot per scheda SD e una porta Power Delivery da 60 W: il tutto attraverso una sola porta USB-C.

Le prestazioni sono incredibili perché puoi trasferire e fare il backup dei tuoi file a velocità fino a 5 Gbps grazie alle 3 porte USB 3.0, mentre gli slot per schede SD e Micro SD ti permettono di accedere rapidamente a foto e altri media. La porta Power Delivery da 60W è perfetta per mantenere sempre carico un laptop o un altro dispositivo portatile. Infine, la porta HDMI per collegarti ad un monitor esterno.

Il chip IC integrato garantisce prestazioni affidabili e stabili: invece, la scocca in lega di alluminio non solo aggiunge un tocco di eleganza, ma fornisce anche un migliore isolamento termico, prevenendo surriscaldamenti.

Un accessorio utilissimo ad un prezzo da non perdere: acquistalo adesso a soli 14,43 euro.