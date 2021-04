HUB USB-C 11 in 1 HDMI 4K per Mac e PC in offerta

Oggi come di consueto non manca il nostro suggerimento su un buon HUB USB-C. Quello che vi proponiamo è l’HUB USB Type-C Strenter 11 in 1, una soluzione estremamente economica, ma in grado di espandere sensibilmente la connettività del vostro PC.

HUB USB Type-C Strenter 11 in 1: caratteristiche tecniche

Partendo dal design, troviamo una scocca monoblocco in alluminio che conferisce robustezza e leggerezza per il trasporto. Al solito tra le feature di maggior rilievo citiamo la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD). Questa permette di ricaricare il computer collegando il caricabatteria direttamente all’HUB, lasciando così una singola porta impegnata sul PC. Due invece le uscite audio/video, una HDMI e l’altra VGA, le quali permettono di collegare due monitor aggiuntivi in mirroring o estensione, con una risoluzione massima di 4K. Un accessorio, quindi, dedicato a chi necessita di ottimizzare la produttività su dispositivi, quali ultrabook e MacBook, che possiedono grossi limiti sul fronte delle connessioni.

Naturalmente non mancano le porte USB Type-A, in questo caso tre di cui due USB 3.0 ad alta velocità ideali per il trasferimento dati da periferiche esterne come HDD, SSD e pen drive. Non manca un lettore di schede, il quale permette di leggere e scrivere due memory card contemporaneamente. Presente anche una porta RJ45 Gigabit LAN che fornisce le massime prestazioni di rete che solo il cavo può garantire. Chiude un jack da 3,5mm combinato per cuffie/altoparlanti e microfono.

Grazie alle offerte del giorno, l’HUB di Strenter è disponibile su Amazon a soli 33,14 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.