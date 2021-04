HUB USB-C 11 in 1 PD HDMI 4K RJ45 scontato del 40%

Se siete alla ricerca di un buon HUB USB-C che offra tutta la connettività possibile, ma che non costi cifre esorbitanti, abbiamo una soluzione perfetta per voi. Si tratta dell’HUB Aceele 11 in 1, oggi con uno sconto davvero consistente su Amazon.

HUB USB Type-C Aceele 11 in 1: caratteristiche tecniche

In particolare si tratta di uno degli HUB che offre il maggior numero di connessioni, in un formato piuttosto compatto, riducendo l’ingombro rispetto ad una docking station. Il design è decisamente particolare, grazie ad una scocca in lega di zinco che garantisce temperature di funzionamento inferiori rispetto ai tradizionali prodotti in alluminio. Tra le feature più importanti non manca naturalmente la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD) fino a 100W. Questa permette di ricaricare il computer direttamente dall’HUB, impegnando una singola porta USB sul PC. Due invece le uscite audio/video, una HDMI e l’altra VGA, che permettono di collegare due monitor aggiuntivi sia in mirroring che in estensione.

Non mancano naturalmente le porte USB Type-A aggiuntive, in questo caso tre di cui una sola USB 3.0 ad alta velocità. Troviamo però affiancata a queste una seconda porta USB Type-C 3.0 con una velocità di trasferimento fino a 5Gbps, ideale per spostare dati da e verso il PC molto rapidamente. Presente un lettore di schede, il quale permette di leggere e scrivere due memory card contemporaneamente. Chiude la tradizionale porta RJ45 Gigabit LAN, che permette di godere della velocità e stabilità di rete che solo il cavo riesce ad offrire.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 40%, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 39,99 euro risparmiando così ben 28 euro sul prezzo di listino.