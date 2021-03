HUB USB-C 4K con protezione in silicone in offerta

In questo articolo vi riportiamo un HUB USB-C dalle caratteristiche davvero interessanti rispetto alla maggior parte dei prodotti in questa fascia di prezzo. Si tratta dell’HUB Rugged Uni 8 in 1, un accessorio pensato per chi oltre alla qualità cerca la resistenza.

HUB USB Type-C Uni Rugged 8 in 1: caratteristiche tecniche

Il dispositivo, infatti, presenta una cassa completamente in alluminio che oltre a renderlo leggero, lo rende anche decisamente robusto. In aggiunta però, è presente una cover in silicone che ne aumenta il grip sulle superfici e lo protegge da cadute accidentali. Comodo il cavo removibile compatibile con la specifica Thunderbolt 3. Di particolare rilevanza è senza dubbio la porta USB Type-C con supporto al PD (power Delivery), che permette di collegare il caricabatterie direttamente all’HUB lasciando una sola porta impegnata sul PC.

Presente un’uscita HDMI che permette di collegare un monitor con risoluzione fino al 4K a 30Hz. Il monitor può essere utilizzato sia per estendere l’area di lavoro che in modalità mirroring per riprodurre lo schermo principale sul secondo. Naturalmente non mancano 3 porte USB aggiuntive, di cui due USB 3.0 con una velocità di trasferimento fino a 5Gbps per unità di archiviazione esterne. Presente anche un lettore di schede in grado di leggere due schede di memoria simultaneamente (microSD + SD Standard). Chiude una porta RJ45 Gigabit LAN che permette di navigare con la massima velocità e stabilità della rete offerta dal cavo ethernet.

Grazie alle offerte di primavera è acquistabile su Amazon a soli 40,79 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.