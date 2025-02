Hub USB-C 5-in-1: affare su Amazon a soli 15 euro

Dai una marcia in più al tuo PC o laptop con questo hub USB-C 5-in-1 che, collegato al dispositivo ti permetterà di sfruttare 5 porte in più per l’uso di periferiche esterne. Oggi puoi acquistarlo su Amazon in offerta a tempo a soli 15,33 euro, con spedizione Prime e consegna in un giorno.

Hub USB-C 5-in-1 in offerta: le caratteristiche

Questo hub USB-C 5-in-1 ti permette di avere più porte per connettere tutti i tuoi dispositivi senza compromettere velocità o qualità della connessione. Include una porta HDMI 4K, una porta USB-C con ricarica PD da 100W, una USB 3.0 e due USB 2.0.

La porta HDMI è perfetta per collegare un monitor esterno anche in 4K, mentre la porta Power Delivery da 100W ti permette di ricaricare rapidamente il tuo dispositivo mentre utilizzi le altre.

Puoi usarlo con una vasta serie di dispositivi tra PC, laptop, Mac, MacBook, smartphone, tablet e persino console da gioco come Steam Deck, ASUS ROG Ally e Lenovo Legion GO, in modo da estendere le loro potenzialità.

Il design infine ha un corpo in alluminio che gli dona un aspetto elegante e premium, ma aiuta anche a dissipare il calore per evitare surriscaldamento. Un dispositivo compatto, affidabile e versatile: acquistalo a soli 15,33 euro.