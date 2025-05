Hub USB-C 5-in-1: utilissimo e conveniente, solo 11,89 euro in offerta Amazon

UGREEN Revodok 105 è un hub USB-C 5-in-1 che ti servirà per espandere le porte a disposizione del tuo PC, laptop o tablet. Oggi è in offerta su Amazon a soli 11,89 euro invece di 17,98, con spedizione Prime inclusa. Una grande convenienza per un oggetto sicuramente utile e a volte indispensabile.

Da una porta USB-C a cui collegherai l’hub avrai un mondo di nuove porte tutte da sfruttare, come la porta di ricarica USB-C PD da 100W, una porta USB 3.0 e 2 porte USB 2.0 e una porta HDMI. Con la porta di ricarica potrai ricaricare il tuo dispositivo ad alte velocità e ti aiuterà a migliorare le prestazioni delle altre periferiche collegate.

All’uscita HDMI invece potrai collegare un monitor esterno con risoluzione fino a 4K e 30Hz oppure 1080p e 120Hz, utile per avere uno spazio di lavoro ancora più ampio rispetto i comuni display di laptop e tablet. E naturalmente ci sono le altre porte USB utilissime per il collegamento di periferiche esterne come tastiere, mouse, hard disk esterni e molto altro ancora.

Un’occasione disponibile in offerta solo su Amazon: acquista adesso l’hub USB-C 5-in-1 di UGREEN a soli 11,89 euro invece di 17,98.