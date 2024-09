Hub USB-C 6-in-1 in sconto su Amazon: tuo a meno di 30€

Una soluzione per espandere facilmente le porte a disposizione con il tuo PC o laptop è questo hub USB-C 6-in-1 che oggi puoi acquistare in sconto su Amazon a soli 27,35 euro invece di 35,99, con spedizione Prime inclusa.

Hub USB-C 6-in-1: quali porte include?

Collegato alla porta USB-C del tuo laptop o PC desktop, questo hub “aggiunge” una porta Ethernet Gigabit, una porta HDMI 4K, una porta di ricarica da 100W e tre porte USB 3.0.

Ognuna di esse ti darà innegabili vantaggi: con l’ethernet puoi collegarti a internet via cavo, dicendo addio ai problemi e alle disconnessioni che potresti incorrere con una rete WiFi. La porta HDMI 4K è invece utile per collegare un secondo schermo o un monitor esterno se utilizzi un laptop.

Molto interessante è la porta con carica PD da 100W che ti darà modo di caricare il tuo laptop o altri dispositivi: infine, le tre porte USB 3.0 ti garantiscono una trasmissione ad alta velocità fino a 5 Gbps per trasferire file anche di grosse dimensioni in pochi secondi.

Facile da usare, grazie alla sua natura Plug and Play puoi sfruttarlo su Windows, MacOS, Linux, iPadOS, iOS e Android senza il bisogno di effettuare installazioni. Un accessorio essenziale, pratico e versatile per migliorare l’efficienza del tuo laptop: acquistalo adesso in sconto a soli 27,35 euro.