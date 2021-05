HUB USB-C 6 in 1 per MacBook e PC a meno di 10 euro

Se siete alla ricerca di un HUB USB-C, ma quanto più economico possibile, abbiamo ciò che fa per voi. Su Amazon è possibile acquistare l’HUB Byttron 6 in 1 ad un prezzo davvero incredibile, un accessorio essenziale, ma estremamente funzionale.

HUB USB-C Byttron 6 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente semplice, tradizionale per questo tipo di prodotto, con una scocca completamente in alluminio. Tra le feature di maggior interesse, non manca naturalmente la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD). Questa permette di collegare il caricabatterie direttamente all’HUB in modo da lasciare una singola porta impegnata sul PC. Molto interessante, tuttavia, la seconda porta Type-C che permette di ricaricare un secondo dispositivo collegato all’HUB come smartphone e tablet. Una soluzione decisamente funzionale dal punto di vista della ricarica, soprattutto per chi lavora spesso in mobilità e non ha tante prese a disposizione.

Naturalmente l’obbiettivo rimane quello di espandere la connettività del MacBook o laptop. In particolare quelli con formato ridotto che, in favore delle dimensioni, hanno sacrificato sempre più porte. Non mancano quindi due porte USB entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Non avremo problemi quindi a spostare rapidamente i file da periferiche esterne come hard disk, SSD o pen drive. Chiude un pratico lettore di schede in grado di leggere e/o scrivere due memory card contemporaneamente.

Grazie alle offerte del giorno l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 9,99 euro con uno sconto del 23% sul prezzo di listino.