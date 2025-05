Hub USB-C 7-in-1: completo e versatile, costa pochissimo col doppio sconto Amazon

L’hub USB-C 7-in-1 di Baseus è la soluzione perfetta, semplice ed economica per trasformare il tuo PC laptop o tablet in una vera e propria stazione operativa. Include tutte le porte che possono servire per una espansione delle possibilità del tuo sistema e soprattutto lo acquisti a poco: applica il coupon sconto in pagina per pagarlo soltanto 15,33 euro.

L’hub si collega all’ingresso USB-C del tuo laptop o tablet e aggiunge subito una serie di funzioni che espanderanno le potenzialità del tuo dispositivo.

Ad esempio, avrai 3 porte USB-A 3.0 a 5Gbps, perfette per mouse, tastiere, chiavette e hard disk esterni, per non dimenticare i lettori SD e microSD integrati ideali per trasferire dati al volo da una fotocamera o da altri dispositivi, come il tuo smartphone. Immancabile l’uscita HDMI 4K a 60Hz con cui collegarti a un monitor esterno o ad una TV. Infine, ecco la porta PD da 100W con cui alimentare il tuo dispositivo mentre lo usi e senza calo di prestazioni.

L’adattatore è plug and play: questo significa che non servono driver, lo colleghi e sei operativo in un secondo. È compatibile con quasi tutti i dispositivi USB-C, dai portatili ai tablet fino agli ibridi come Steam Deck o ROG Ally, ed è perfetto soprattutto in mobilità. Una piccola docking station compatta, potente e super versatile e che soprattutto costa poco: applica il coupon sconto per acquistarla a soli 15,33 euro su Amazon.