Hub USB-C 7 in 1: indispensabile e in super sconto

Abbiamo sempre più bisogno di porte e slot per collegare i nostri dispositivi di archiviazione con semplicità e rapidità, ma le aziende produttrici di laptop invece cercano di ridurre spazio diminuendo il numero di queste porte. Ecco, quindi, che entrano in gioco gli hub USB C e oggi ve ne proponiamo uno in offerta su Amazon al costo di 22,96 euro invece di 28,99 euro.

Hub USB-C Dodocool 7 in 1: grande versatilità ad un prezzo stracciato

Stiamo parlando dell’Hub USB-C Dodocool 7 in 1, ovvero un adattatore multiporta dotato anche di porta di uscita video HDMI 4K, per un’esperienza di visione su grande schermo e porta Thunderbolt 3, che integra ricarica rapida e trasmissione dati.

Si tratta di un dispositivo appositamente realizzato per Macbook Air e Macbook Pro. L’adattatore è realizzato in lega di alluminio e il colore è grigio siderale in stile business così da abbinarsi perfettamente al pannello laterale di Macbook Pro e Macbook Air. Il design compatto è più comodo da trasportare, potete metterlo in tasca e trasportarlo per lavorare in uffici, ber, biblioteche e ovunque voi vogliate.

Non è necessario alcun driver, la tecnologia Plug & Play consente solo di collegare il dispositivo al laptop, attendere l’accensione della spia verde e a quel punto potete usarlo senza problemi. Questo Hub USB-C della Dodocool presenta una porta multifunzione USB-C (Thunderbolt 3), una porta dati USB-C, due porte USB 3.0, uno slot per schede SD / Micro SD e tutte con supporto a trasmissione dati di 40 Gbit/s, uscita audio e video con streaming fino a 4K e velocità di ricarica fino a 100W.

Approfittate dell’offerta Amazon per acquuistarlo con uno sconto del 21% rispetto al prezzo di listino.