HUB USB-C 9 in 1 con HDMI 4K e PD in offerta

Oggi come di consueto vi suggeriamo un buon HUB USB-C, ideale per chi utilizza per lavoro, ma anche intrattenimento, i nuovi dispositivi ultraportatili. Parliamo dell’HUB Natol USB Type-C 9 in 1, un accessorio piccolo e leggere che espande nettamente la connettività di laptop e MacBook.

HUB USB-C Natol 9 in 1: caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda il design, l’HUB presenta una scocca in alluminio che gli conferisce robustezza e leggerezza per il trasporto. Nonostante sia pensato ovviamente per un utilizzo sui dispositivi portatili, nulla vieta di utilizzarlo anche per postazioni desktop dotate di porta USB Type-C. Tra le feature più importati ritroviamo sicuramente la porta Type-C con supporto al Power Delivery (PD). Questa permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB, in modo da lasciare una singola porta occupata sul laptop. Molto interessante anche l’uscita audio/video HDMI, la quale permette di collegare un secondo monitor sia in mirroring che come estensione dello spazio di lavoro, con una risoluzione massima di 4K.

Ovviamente non mancano quattro porte USB Type-A aggiuntive, di cui due USB 3.0. Queste ultime permettono di trasferire rapidamente i file da unità esterne come hard disk o SSD portatile con una velocità fino a 5Gbps. Non manca un pratico lettore di schede TF, il quale permette di scrivere e leggere due memorie contemporaneamente. Si tratta di uno strumento senza dubbio apprezzato da fotografi e videografi che utilizzano principalmente questi supporti per l’archiviazione. Chiude una comoda porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di connessione attraverso il cavo ethernet.

Grazie alle offerte del giorno, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 29,99 euro con uno sconto del 30% sul prezzo di listino.