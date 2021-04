HUB USB-C 9 in 1 HDMI 4K e PD a meno di 30 euro

Quello che vi suggeriamo in questo articolo è un HUB USB-C davvero interessante per il suo rapporto qualità/prezzo. Ad un costo davvero basso, il Zedela HUB Type-C 9 in 1 offre davvero tutta la connettività di cui potremmo avere bisogno sul nostro laptop.

HUB USB Type-C Zedela: caratteristiche tecniche

Chi possiede un computer portatile, in particolare ultrabook e MacBook, senza dubbio avrà appurato la scarsità di porte. Per questo, quindi, ormai avere un HUB USB è diventato indispensabile. Nel caso specifico una delle funzioni più interessante è la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD). Questa permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB, lasciando una sola porta impegnata sul PC.

Naturalmente non mancano le porte USB aggiuntive, in questo caso tre di cui una USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati da periferiche esterne. Non manca un comodo lettore di schede che permette di leggere/scrivere due memory card contemporaneamente. Indispensabile per fotografi e videografi che utilizzano questo tipo di supporti come principali per il proprio lavoro. Questi ultimi, o i professionisti in generale, troveranno altrettanto interessanti le due uscite audio/video, una VGA e l’altra HDMI. Queste permettono di collegare due monitor addizionali sia come estensione dello spazio di lavoro che in mirroring con una risoluzione massima di 4K. Chiude il jack combinato da 3,5mm per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono.

Grazie ad un’offerta lampo, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 25,48 euro con uno sconto di addirittura il 45% sul prezzo di listino.