HUB USB-C Aukey 8 in 1 Thunderbolt 3 a meno di 30 euro

Quello che vi proponiamo oggi è un ottimo HUB in offerta su Amazon, uno degli accessori più utili soprattutto in un periodo di smart working e DAD. Stiamo parlando dell’HUB Aukey 8 in 1, una proposta economica, ma estremamente funzionale in ogni circostanza.

HUB USB Type-C Aukey 8 in 1: caratteristiche tecniche

È ormai evidente, soprattutto quando si parla di lavoro, che la scarsa connettività in particolare di ultrabook e MacBook rappresenti un grosso limite. Questa è la ragione per cui sempre più aziende propongono prodotti complementari per sopperire ad una mancanza sempre più diffusa nel mondo portatile. In questo Aukey offre una soluzione a basso costo in grado di fornire tutte le porte necessarie ad ottimizzare la propria produttività. Partendo dal design ritroviamo una scocca monoblocco completamente in alluminio con gli smussati, perfettamente in linea con il design di Cupertino.

Dal punto di vista della connettività invece troviamo innanzitutto 3 porte USB 3.0 aggiuntive, che offrono una velocità di trasferimento fino a 5Gbps. Queste permettono quindi di trasferire i file da periferiche esterne con la massima velocità. A queste si aggiunge una quarta porta USB, in questo caso Type-C con il supporto al PD (Power Delivery) fino a 100W ed al protocollo Thunderbolt 3. In questo modo è possibile collegare l’alimentatore direttamente all’HUB in modo da non impegnare ulteriori porte. È presente, inoltre, un’uscita HDMI tramite la quale è possibile collegare un secondo monitor con una risoluzione massima di 4K a 30Hz. Chiudono il cerchio un lettore di schede TF, comodo soprattutto per fotografi e videografi, ed una porta RJ45 Gigabit LAN.

Grazie ad un’offerta lampo è possibile acquistare l’HUB di Aukey su Amazon a soli 29,74 euro con uno sconto del 22% sul prezzo di listino.