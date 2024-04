HUB USB C con 6 in 1 da usare su MacBook e non solo (sconto doppio)

Un comodissimo Hub USB C da usare a casa e in viaggio. Grazie al connettore di tipo C lo colleghi a prodotti come MacBook e non fai più a meno di niente, dopotutto con 6 funzioni al suo interno hai un’entrata dedicata ad ogni esigenza.

Ora in promozione con uno sconto a tempo, non è da farselo scappare. Se ne hai bisogno, collegati al volo su Amazon dove spunti il coupon in pagina e approfitti del ribasso già presente per completare l’acquisto a soli 14,61€.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Hub USB C con tutto al posto giusto: indispensabile

Quando ti dico che è indispensabile, beh, lo è effettivamente. Se hai un MacBook o un laptop di ultima generazione sai che ne hai bisogno altrimenti schede TF, semplici chiavette USB e connettori vari non trovano le loro entrate. Ebbene, con questo HUB USB C hai tutto a disposizione e sopratutto hai un gadget efficiente e facile da avere dietro.

Ha delle dimensioni ridotte che semplificano il portarselo dietro. Anche i materiali utilizzati sono robusti e di qualità così da non farne mai a meno.

In modo specifico ti mette a disposizione 6 entrate ossia:

porta USB 3.0

Entrata HDMI con supporto al 4K;

lettore di scheda TF;

lettore di scheda SD;

Entrata USB A standard;

entrata POWER fino a 100W.

Come vedi, in un prodottino che ha delle dimensioni minime non ti fai mancare assolutamente nulla.

Collegati al volo su Amazon per acquistare con due sconti il tuo HUB USB C a soli 14,61€, mi raccomando spunta il coupon subito.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.