HUB USB-C con USB 3.1 Gen2, HDMI e PD in offerta

Quello che vogliamo proporvi in questo articolo è uno dei migliori HUB USB-C per rapporto qualità/prezzo, oggi in offerta su Amazon. Si tratta dell’Anker PowerExpand 8 in 1, un HUB di grande qualità e dalle caratteristiche davvero interessanti considerando il prezzo a cui viene proposto.

HUB USB Type-C Anker PowerExpand 8 in 1: caratteristiche tecniche

Il design del dispositivo richiama senza dubbio quello dei prodotti Apple, con una scocca grigia che ricorda l’alluminio anodizzato dei laptop in questione. Tra le feature più interessanti c’è sicuramente la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD) fino a 100W. Questa permette di collegare l’alimentatore del computer direttamente all’HUB, lasciando che sul PC sia una sola la porta ad essere impegnata. Non manca, tuttavia, una seconda porta USB Type-C dedicata al trasferimento dati.

A queste si aggiungono due porte USB aggiunti, entrambe USB 3.1 Gen 2 in grado di offrire una velocità di trasferimento di ben 10Gbps, circa il doppio delle tradizionali USB 3.0. Presente una porta HDMI essenziale per collegare un secondo monitor come estensione dello spazio di lavoro o in mirroring. Le risoluzioni offerte sono 4K a 60Hz, 2K a 100Hz e 1080p a 120Hz le quali supportano anche la modalità HDR. Non manca un comodo lettore di schede integrato, che permette di scrivere e leggere due schede contemporaneamente. Un aspetto fondamentale per fotografi e videografi per i quali le memory card rappresentano il principale dispositivo di archiviazione. Chiude una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce la velocità e stabilità della rete che solo il cavo è in grado di offrire.

Grazie ad un’offerta lampo, l’HUB è acquistabile su Amazon per soli 47,99 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.