HUB USB-C doppio monitor e doppia Type-C in offerta

In questo articolo vogliamo suggerirvi un accessorio divenuto ormai quasi indispensabile per chiunque necessiti di un laptop per la produttività. Parliamo dell’HUB ICZI USB-C 11 in 1, un piccolo dispositivo utile per espandere sensibilmente la connettività del proprio PC.

HUB USB Type-C ICZI 11 in 1: caratteristiche tecniche

È ormai noto che la connettività sui laptop, e soprattutto su dispositivi mobili come i tablet, sono ridotti al minimo indispensabile, e talvolta neanche quello. L’unica soluzione è quindi affiancare un buon HUB al proprio device, che riesca a coniugare dimensioni e funzionalità. La soluzione di ICZI si presenta con una scocca completamente in alluminio che garantisce robustezza e leggerezza per il trasporto. Tra le funzionalità più interessanti c’è senza dubbio la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD). Questa permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB, in modo da lasciare una singola porta impegnata sul computer, ideale in particolare per i MacBook.

Non mancano naturalmente 3 porte USB aggiuntive, di cui una USB 3.0 per il trasferimento veloce dei dati, a cui si aggiunge una seconda porta Type-C anche questa per il trasferimento. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra VGA le quali consentono di collegare due monitor aggiuntivi, sia in modalità mirroring che come estensione dello spazio di lavoro. Presente un pratico lettore di schede a due slot, che permette di leggere e scrivere due memorie contemporaneamente. In particolare quest’ultimo rappresenta uno strumento essenziale per fotografi e videografi che necessita di estrarre o salvare i dati da periferiche diverse. Chiude una comoda porta RJ45 Gigabit LAN utile a chi vuole fruire della connessione ad internet con la velocità e la stabilità che solo il cavo è in grado di offrire.

Grazie alle offerte di primavera l’HUB è acquistabile a soli 39,43 euro su Amazon con uno sconto del 21% sul prezzo di listino.