HUB USB-C HDMI 4K Power Delivery a meno di 30 euro

Come di consueto anche oggi vi suggeriamo un HUB USB-C in offerta, alleato indispensabile quando si parla di produttività in mobilità. In questo caso si tratta dell’HUB HooToo 8 in 1 Type-C, un’alternativa piuttosto economica quanto versatile per MacBook e laptop, oggi investito da un doppio sconto.

HUB USB Type-C HooToo 8 in 1: caratteristiche tecniche

La proposta di HooToo offre un design tradizionale completamente in alluminio, in linea con quello utilizzato per i MacBook. In questo caso però la scocca è monoblocco, offrendo una robustezza maggiore rispetto ai prodotti simili. Tra le caratteristiche più rilevanti ritroviamo senza dubbio l’ingresso USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD) fino a 100W. Questo permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB in modo da lasciare una sola porta impegnata sul PC. Non meno importante è l’uscita HDMI la quale permette di collegare un secondo monitor al PC con una risoluzione massima di 4K.

Naturalmente non mancano le porte USB Type-A aggiuntive, nel caso specifico tre, di cui due USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati da periferiche esterne come HDD ed SSD. Molto comoda invece la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce la stabilità e velocità di connessione che solo il cavo ethernet è in grado di offrire. Chiude la dotazione un comodo lettore di schede TF che permette di leggere e scrivere due memory card contemporaneamente. Si tratta sicuramente di uno strumento indispensabile per fotografi e videografi che necessitano di estrarre o salvare dati da periferiche di diverso tipo.

Grazie ad uno sconto del 20%, che va a sommarsi ad un ulteriore sconto del 30% attivabile direttamente dalla pagina prodotto come coupon, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 27,99 euro.