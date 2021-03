HUB USB-C HDMI 4K RJ45 e PD a meno di 30 euro

Oggi vogliamo proporvi un HUB USB-C piuttosto economico, ma che offre tutto l’essenziale ed anche più per lavorare con ultrabook e MacBook. Si tratta del QGeeM HUB 8 in 1, un piccolo accessorio ormai essenziale per chiunque voglia ottimizzare la produttività con il proprio laptop.

HUB USB Type-C QGeeM 8 in 1: caratteristiche tecniche

Sicuramente i possessori dei device più compatti avranno notato una connettività piuttosto limitata, che rappresenta uno svantaggio non da poco rispetto alle tradizionali postazioni desktop. A tal proposito ci viene incontro il prodotto di QGeeM, che seppur essenziale, fornisce una connettività completa, ad un prezzo decisamente contenuto. Tra le opzioni più interessanti c’è senza dubbio l’uscita HDMI che permette di collegare un secondo schermo fino al 4K in mirroring, o come estensione dello spazio di lavoro.

Da non trascurare la porta USB Type-C con supporto al PD (Power Delivery), che permette di collegare il caricabatterie direttamente all’HUB. In questo modo sarà una sola la porta occupata sul PC. Non manca inoltre una comoda porta RJ45 Gigabit LAN che permette di ottenere la stabilità e la velocità di connessione che solo il cavo è in grado di offrire. Ovviamente sono presenti due porte USB 3.0 per la connessione delle periferiche esterne, ed un pratico jack combinato da 3,5mm per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono. Chiude un pratico lettore di schede ideale per fotografi e videografi che necessitano di estrarre i dati da tali supporti. Con una scocca completamente in alluminio ed un design compatto, si tratta di un alleato indispensabile ed estremamente comodo da trasportare.

Grazie ad un’offerta lampo di Amazon, l’HUB è acquistabile per soli 25,49 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.