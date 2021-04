HUB USB-C HDMI e RJ45 per MacBook in offerta

Tra le numerose offerte di Amazon, oggi ha catturato la nostra attenzione l’offerta lampo su un ottimo HUB USB-C. Si tratta dell’HUB VAVA USB Type-C 8 in 1 che in un formato leggero e compatto fornisce un ottimo aiuto a chi utilizza il laptop o il MacBook per la produttività.

HUB USB Type-C VAVA 8 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è ormai il tradizionale per questo tipo di prodotto, con una scocca in alluminio che conferisce robustezza e leggerezza. Tra le feature più interessanti citiamo come sempre la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD) fino a 100W. Questo perché la possibilità di impegnare una singola porta includendo anche la ricarica, su dispositivi la cui connettività è piuttosto limitata, rappresenta senza dubbio un valore aggiunto. Non manca un’uscita audio/video, in questo caso HDMI, che permette di collegare un secondo monitor sia in mirroring che come estensione dello spazio di lavoro.

Naturalmente non mancano le porte USB Type-A, nello specifico tre di cui due USB 3.0 ad alta velocità. Molto comodo invece il lettore di schede TF, il quale permette di leggere e scrivere due schede contemporaneamente. Uno strumento indispensabile soprattutto per fotografi e videografi che utilizzano quotidianamente le memory card per la raccolta dei file. Chiude una porta RJ45 Gigabit LAN la quale concede la velocità e stabilità della rete cablata.

Grazie all’offerta lampo, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 33,99 euro con uno sconto di ben 18 euro sul prezzo di listino.