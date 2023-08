Hub USB-C per Mac Mini: OCCASIONE con l'OFFERTA LAMPO Amazon

Stavi pensando di espandere le funzionalità del tuo Mac Mini in modo efficiente e senza complicazioni? Ora puoi farlo grazie all’offerta lampo su Amazon che ti permette di acquistare l’hub USB-C per Mac Mini a soli 52 euro anziché il prezzo regolare di 75 euro.

Questo hub è la soluzione perfetta per coloro che cercano di ottimizzare lo spazio di archiviazione e aggiungere nuove porte e funzioni al loro Mac Mini.

Hub USB-C per Mac Mini: scopri che cosa può fare

Questo hub USB-C è in grado di supportare l’estensione SSD M.2. Se stai cercando di risolvere il problema di spazio di archiviazione insufficiente nel tuo Mac Mini, questo hub è la risposta. Puoi facilmente utilizzare questo hub per estendere le unità SSD esterne, soddisfando così le tue esigenze di archiviazione. L’hub USB-C supporta l’interfaccia M.2 PCIe NVMe SSD 16 Gbps ed è compatibile con M.2 NVMe SSD o M.2 SATA SSD 6 Gbps con dimensioni di 2242/2260/2280

Per il resto, l’accessorio include due porte USB-C con una velocità di trasferimento fino a 10 Gbps, che ti permettono di trasferire rapidamente file, video, foto e film HD da dispositivi esterni al tuo Mac Mini. Inoltre, il lettore di schede SD/TF supporta la lettura e la scrittura simultanee, con una velocità fino a 104 Mbps, consentendoti di visualizzare rapidamente foto o video.

Il design di questo hub è sofisticato e funzionale. Realizzato con una scocca in lega di alluminio, offre una migliore dissipazione del calore e una maggiore protezione per il tuo Mac Mini. Il supporto dell’adattatore USB-C è dotato di cuscinetti in silicone sui lati e sul fondo per evitare graffi al Mac Mini. Inoltre, il coperchio della porta di espansione SSD nella parte inferiore adotta un design di aspirazione magnetico, semplificando l’installazione dell’SSD.

L’hub USB-C è progettato per adattarsi perfettamente al tuo Mac Mini, permettendoti di posizionarlo sia orizzontalmente che verticalmente sul supporto. Con una finitura elegante e un design in alluminio argentato, non solo ottimizza le funzionalità del tuo Mac Mini, ma si integra anche perfettamente con l’estetica del tuo ambiente di lavoro.

Se stai cercando un modo pratico ed efficiente per espandere le funzionalità del tuo Mac Mini, non perdere l’opportunità di acquistare l’hub USB-C in offerta lampo su Amazon. A soli 52 euro anziché il prezzo regolare, potrai migliorare l’esperienza con il tuo Mac Mini, ottenendo spazio di archiviazione aggiuntivo e nuove opzioni di connettività.

