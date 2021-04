HUB USB-C Power Delivery e HDMI 4K in offerta

Oggi vogliamo suggerirvi l’acquisto di un interessante HUB USB-C, piuttosto economico, ma che propone tutte le porte per migliorare la propria produttività. Si tratta dell’HUB Vava 8 in 1, un piccolo e discreto accessorio ormai indispensabile per i possessori di laptop e MacBook.

HUB USB Type-C Vava 8 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto tradizionale per questo tipo di prodotti, con una scocca completamente in alluminio che gli conferisce leggerezza e robustezza. D’altronde parliamo di un dispositivo pensato più che altro per il trasporto, anche se nulla vieta di utilizzarlo su una postazione desktop. Tra le feature più interessanti c’è senza dubbio la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD). Oltre che per il trasferimento dati ad alta velocità, la porta permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB in modo da lasciare una sola porta impegnata sul PC.

Come premesso però la sua funzione è di espandere in maniera sensibile la connettività del PC. Per questo non mancano, ovviamente, tre porte USB Type-A aggiuntive di cui due USB 3.0. Queste permettono un trasferimento dati ad alta velocità tra PC e periferiche esterne come hard disk, SSD e pen drive. Decisamente utile, invece, l’uscita HDMI che permette di collegare un secondo monitor in mirroring o come estensione dello spazio di lavoro, con una risoluzione massima di 4K. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN per godere delle massime prestazioni di rete grazie al cavo ethernet. Chiude un pratico lettore di schede, ideale per fotografi e videografi che possono leggere e scrivere due memory card contemporaneamente.

Grazie alle offerte del giorno di Amazon, l’HUB è disponibile a soli 33,99 euro con uno sconto del 35% sul prezzo di listino.