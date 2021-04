HUB USB-C Thunderbolt 3 dual monitor in offerta

Oggi vogliamo riportarvi un’offerta davvero interessante su un ottimo HUB USB-C utile per tanto per laptop quanto per MacBook. Si tratta dell’ICZI HUB Type-C 11 in 1, un dispositivo che espande la ormai risicata connettività dei nuovi computer.

HUB USB Type-C ICZI 11 in 1: caratteristiche tecniche

Partiamo dal design, decisamente minimal, ma elegante, con una scocca completamente in alluminio che gli conferisce robustezza e leggerezza. Tra le feature più interessanti ritroviamo l’ingresso USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD) fino a 100W. Questo permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB lasciando una singola porta USB impegnata sul computer. Altrettanto interessanti sono le due uscite audio/video, una HDMI e l’altra VGA, che permettono di collegare due monitor contemporaneamente sia in mirroring che come estensione dello spazio di lavoro. Si tratta quindi di una soluzione estremamente utile per chi necessita di aprire molteplici finestre, e quindi tende ad utilizzare più schermi.

Come premesso però lo scopo di questo accessorio è espandere la connettività del computer. Non mancano quindi ben 4 porte USB Type-A aggiuntive di cui due USB 3.0. Queste ultime permettono un trasferimento dati ad alta velocità fino a 4,8Gbps. È presente poi una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce la velocità e la stabilità della rete cablata. Chiude un comodo lettore di schede TF che permette di leggere e scrivere due schede contemporaneamente. Si tratta di una soluzione indispensabile per fotografi e videografi i quali utilizzano le memory card come supporto principale.

Grazie ad un’offerta lampo, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 42,22 euro con uno sconto di ben 19,77 euro sul prezzo di listino.