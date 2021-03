HUB USB-C Thunderbolt 3 per PC e Mac in offerta

Grazie alle offerte di primavera di Amazon, oggi è possibile acquistare un HUB USB Type-C letteralmente da cinque stelle considerando le recensioni. Si tratta dell’HUB Strenter 7 in 1 per PC e Mac, un ottimo HUB indirizzato soprattutto ai professionisti.

HUB USB Type-C Strenter 7 in 1: caratteristiche tecniche

Si tratta di un HUB un po’ diverso dal solito, dalla lunghezza consistente, ma decisamente sottile e che pone tutte le porte frontalmente. Sfoggia una scocca monoblocco completamente in alluminio, in linea col design di Cupertino. Senza dubbio uno degli aspetti più importanti di questo prodotto è la presenza di una doppia uscita HDMI che permette di collegare due monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K. I monitor possono essere utilizzati sia in modalità mirroring, che come estensione dello spazio di lavoro, selezionando una specifica modalità per ogni schermo. Una soluzione ideale per chi desidera massimizzare la produttività nel proprio lavoro.

Ovviamente non mancano le porte USB Type-A aggiuntive, che in questo caso sono due entrambe USB 3.0. A queste si aggiunge una terza porta USB Type-C, con supporto al PD (Power Delivery) fino a 100W. Questa permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB in modo che sia una sola la porta impegnata sul PC. Naturalmente per utilizzare tale funzionalità è indispensabile disporre sul PC di una porta compatibile con la specifica Thunderbolt 3. Chiude un comodo lettore di schede con due ingressi, che permette di leggere/scrivere due schede contemporaneamente, una SD Standard ed una microSD.

Grazie alle offerte di primavera è possibile usufruire di un doppio sconto su Amazon. Oltre allo sconto del 15% sul prezzo di listino, è possibile usufruire di un ulteriore 10% di sconto attivando il coupon direttamente dalla pagina.