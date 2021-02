HUB USB Type-C 10 in 1 scontato a metà prezzo

Considerando l’ottimo sconto, in questo articolo abbiamo deciso di riportarvi un HUB tuttofare perfetto per espandere la connettività del proprio PC o Mac. Si tratta dell’HUB USB-C Anoopsyche, un dispositivo piuttosto compatto che fornisce un pannello I/O completo di qualsiasi porta.

HUB USB Type-C Anoopsyche: caratteristiche tecniche

Partendo dal design, il dispositivo ha una cassa realizzata completamente in alluminio satinato che lo rende estremamente leggero e resistente. Il cavo integrato invece utilizza lo standard USB Type-C, che grazie alla funzione PD (Power Delivery) fino a 100W permette di collegare l’alimentatore direttamente all’HUB. In questo modo non avremo la necessità di impegnare due porte o alternare alimentatore ed HUB, ma basterà una singola porta per dati e ricarica. Naturalmente sarà necessario utilizzare accessori USB 3.0 per fruire delle velocità massime offerte dal device.

Per quanto riguarda le connessioni, troviamo ben 4 porte USB Type-A aggiuntive, di cui due USB 3.0. A queste si aggiungono due uscite audio/video, una HDMI l’altra VGA che permettono di collegare fino a 2 monitor aggiuntivi al computer. Non mancano infine un lettore di schede TF integrato ed una porta RJ45 che permette di connettere il PC alla rete direttamente con un cavo LAN per maggiori velocità e stabilità. Parliamo quindi di un accessorio molto comodo soprattutto per i possessori di Mac o ultrabook che in favore delle dimensioni e della portabilità, rinunciano marcatamente alla connettività.

Grazie ad un’offerta lampo, è possibile acquistare su Amazon l’HUB per soli 35,69 euro con uno sconto del 49% sul prezzo di listino. Praticamente otterremo il dispositivo per metà prezzo.