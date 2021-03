HUB USB Type-C 3.0 ed RJ45 Gigabit LAN in offerta

In questo articolo vogliamo suggerirvi un accessorio economico, ma estremamente utile soprattutto per i possessori di MacBook e ultrabook. Si tratta dell’HUB USB RJ45 di Uni, un piccolo dispositivo che impegnando una singola porta USB Type-C espande significativamente la connettività del computer.

HUB USB Type-C con RJ45 Uni: caratteristiche tecniche

Come i possessori dei PC sopracitati hanno appurato, in favore di dimensioni ridotte ed uno spessore sempre più piccolo, i produttori sacrificano in maniera spietata alla connettività delle macchine. Per ovviare a tale problema, ci viene in aiuto l’HUB di Uni che semplifica il lavoro in mobilità. L’HUB infatti aggiunge ben 3 porte USB 3.0 che permettono di collegare periferiche esterne come hard disk esterni, chiavette USB, dongle o dispositivi mobili. Un ausilio non da poco soprattutto per chi necessita di estrarre i file per il proprio lavoro da periferiche diverse, come fotografi o videografi.

In aggiunta nella parte frontale è presente una porta RJ45 Gigabit LAN, per connettere il computer alla rete direttamente tramite cavo ethernet. Questo permette di sfruttare la stabilità e la velocità di una rete fissa, ottenibile solo tramite cavo. Il design del dispositivo poi, a dispetto del prezzo, è davvero premium. La scocca è realizzata completamente in alluminio, e ritroviamo un cavo integrato rivestito con una guaina in nylon. Grazie alle dimensioni decisamente ridotte, è un prodotto estremamente portatile e di grande qualità, che senza dubbio aumenterà la produttività del vostro computer. Va tuttavia sottolineato che seppur pensato per un utilizzo PC, nulla vieta di utilizzare l’HUB su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Grazie ad un’offerta lampo, è possibile acquistare l’HUB su Amazon a soli 14,44 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.