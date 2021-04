HUB USB Type-C PD triplo monitor a meno di 50 euro

Quello che vi suggeriamo in questo articolo è un HUB USB-C dal rapporto qualità/prezzo davvero impareggiabile. Si tratta dell’HUB Rayrow Type-C 12 in 1, un prodotto che espande enormemente la connettività del vostro laptop o MacBook.

HUB USb Type-C Rayrow 12 in 1: caratteristiche tecniche

Gli HUB USB-C e le docking station, infatti, sono diventati ormai alleati indispensabili per chiunque abbia un computer portatile, soprattutto se ultrabook. Questo perché in favore di peso e dimensioni, i produttori hanno sacrificato la maggior parte delle porte presenti. L’HUB in questione presenta ben 12 porte aggiuntive, e tra le più interessanti c’è senza dubbio la USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD). Questa permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB lasciando una sola porta impegnata sul computer. Non meno importanti, soprattutto per i professionisti, sono le 3 uscite audio/video, due HDMI ed una VGA. Queste permettono di collegare tre monitor aggiuntivi come estensione dello spazio di lavoro o in mirroring, con una risoluzione massima di 4K a 60Hz.

Naturalmente non mancano le porte USB Type-A aggiuntive, in questo caso quattro, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità. In particolare queste ultime garantiscono elevate velocità di trasferimento, ideali per spostare i file da periferiche esterne come hard disk o SSD. È presente anche un lettore di schede TF a due slot, che permette di leggere/scrivere due schede contemporaneamente. Chiude una comoda porta RJ45 Gigabit LAN che fornisce la massima velocità e stabilità di connessione grazie al cavo ethernet.

Con il coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 47,99 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.