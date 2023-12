Humane AI Pin, l'IA da indossare arriverà nel 2024

Presentato il mese scorso come una possibile rivoluzione per l’ambito mobile, Humane AI Pin arriverà ufficialmente sul mercato nei prossimi mesi. Il team al lavoro sul dispositivo ha confermato l’avvio delle spedizioni per il marzo 2024. Lo riceveranno in un primo momento gli acquirenti più rapidi a piazzare gli ordini a novembre.

Un breve ripasso per chi ha perso le puntate precedenti. Si tratta di un indossabile da posizionare idealmente all’altezza del petto, dotato di piattaforma hardware Qualcomm Snapdragon. È potenziato dal modello GPT-4 di OpenAI per la gestione delle operazioni di intelligenza artificiale. Non ha un display e l’interazione può essere gestita attraverso comandi vocali (microfono e altoparlante) oppure mediante un proiettore laser che visualizza le informazioni sul palmo della mano.

We are thrilled to announce that Ai Pin will start shipping in March 2024.

All of us here at Humane can’t wait for you to experience your Ai Pin, the world’s first wearable computer powered by Ai. We’re incredibly grateful for the enthusiasm and support, especially from our… pic.twitter.com/kTe4d3Jee7

— Humane (@Humane) December 22, 2023