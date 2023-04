Humane è l'IA che si indossa: la presentazione è incredibile

Credeteci o no, ma siamo già arrivato al punto da realizzare una intelligenza artificiale indossabile: basta un piccolo dispositivo a forma di spilla, da attaccare a una maglia o a una giacca, dotato di altoparlante per ascoltare mail e riconoscere oggetti con ordini dati tramite voce e gesti. Si chiama Humane ed è un progetto molto particolare, un assistente vocale che non si collega ad alcuno smartphone e, apparentemente, funziona tramite cloud.

A dare vita a questa idea è la startup omonima, Humane, fondata dall’ex dipendente Apple Imran Chaudhri e dalla moglie Bethany Bongiorno. Con ben oltre 240 milioni di dollari alle spalle in finanziamenti, da diverso tempo il team è all’opera per portare a termine questo device indossabile. La prima apparizione l’ha fatta durante un TED Talk, indossata proprio dallo stesso Chaudhri nel taschino.

The @Humane wearable doing English->French AI translation in your own voice… wow.

Read the exclusive on the Humane wearable's features:

