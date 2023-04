Utilizzare le IA contro il cambiamento climatico? Si può fare

L’intelligenza artificiale non è utilizzabile solo tra chatbot e modelli di linguaggio, soluzioni come ChatGPT o Bing Chat. Da decenni si sfruttano strumenti basati sulle IA per scopi più nobili, e non solo algoritmi utili alla comprensione delle abitudini di acquisto dei consumatori per proporre loro pubblicità mirate su Internet. Ad esempio, sapete che si può utilizzare l’IA per combattere il cambiamento climatico? Ecco l’ultima proposta lanciata da un gruppo di ricercatori.

L’IA per combattere il riscaldamento globale

La ricerca è stata condotta da Barati Farimani, professore di ingegneria meccanica presso la Carnegie Mellon University, e pubblicata su ACS Sustainable Chemistry & Engineering lo scorso dicembre. In tale paper viene illustrato l’utilizzo delle reti neurali e del machine learning per accelerare il processo di ricerca dei liquidi ionici, descrivibili semplicemente come sali fusi la cui caratteristica più intrigante, in questo caso, è l’elevata solubilità di anidride carbonica. Capirete, pertanto, che potrebbero essere utilizzati per lo stoccaggio della CO2.

Impiegando l’intelligenza artificiale, dunque, è possibile identificare i legami molecolari e prevedere la capacità di assorbimento di CO2 da parte dei liquidi ionici.

Barati Farimani spiega:

“Questo metodo con GNN [graph neural network] raggiunge una precisione molto elevata nella previsione della CO2 immagazzinabile nei liquidi ionici. A differenza dei precedenti metodi di machine learning, questa tecnica apprende direttamente le funzionalità dai grafici molecolari. […] I modelli di apprendimento automatico hanno le potenzialità per scoprire nuovi composti chimici o materiali per combattere il riscaldamento globale.”

Trattandosi ancora di una mera ricerca, i risultati sul campo verranno raggiunti eventualmente solo tra diversi mesi, se non anni. Se non altro, come numerosi altri paper scientifici, si evidenziano le potenzialità degli strumenti tecnologici di ultima generazione nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni a problemi molto importanti come, in questo caso, il riscaldamento globale.