Humax Digimax T2: decoder DVB-T2 a 35 euro

Gli utenti che non sono interessati al nuovo bonus rottamazione TV del 20% (fino a 100 euro) possono acquistare un decoder DVB-T2 da collegare alla vecchia TV. Tra i numerosi prodotti sul mercato c'è Humax Digimax T2 (HD-2022T2), un modello molto economico con interessanti caratteristiche. È attualmente in vendita su Amazon al prezzo di 34,99 euro.

Humax Digimax T2: solo 34,99 euro

Il “nuovo” digitale terrestre verrà attivato a partire dal 1 settembre 2021, quando i canali televisivi dovranno adottare lo standard MPEG-4. Il passaggio allo standard HEVC a 10 bit è previsto invece il 1 luglio 2022. Da questa data servirà una TV abbastanza recente oppure un decoder esterno, come Humax Digimax T2.

Il dispositivo del noto produttore coreano può essere collegato alla TV tramite HDMI o SCART, Sul retro ci sono anche i connettori per antenna e alimentatore, oltre alla porta RJ-45 (Ethernet). Sul lato destro c'è invece una porta USB, utile per l'aggiornamento del software o la riproduzione multimediale dei file caricati su pen drive.

Ovviamente ci sono le tradizionali funzionalità di un decoder, come ordinamento automatico dei canali, televideo, sottotitoli, guida TV e canali preferiti. Se la TV collegata tramite HDMI supporta la funzionalità CEC è possibile usare il telecomando della TV per controllare alcune funzioni del decoder (accensione, cambio canale, volume).

È tuttavia possibile usare solo il telecomando del decoder, in quanto può essere programmato per controllare l'accensione e il volume della TV. Humax Digimax T2 è in vendita su Amazon a 34,99 euro.