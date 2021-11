Hype: 25€ di BONUS con Start, Next e Premium!

Hype è sicuramente una della soluzioni più interessanti presenti nel variegato mercato delle carte prepagate. Attualmente c'è la possibilità di aderire ad una promozione che offre fino a 25 euro di bonus aprendo un conto Start, Premium o Next grazie al codice promo SUPER.

Se però non conoscete le varie differenze tra i prodotti appena citati non allarmatevi. Fra poco vi spieghiamo nel dettaglio tutte le differenze tra i tre piani della soluzione di Banca Sella.

HYPE: differenza tra i vari piani Start, Premium e Next

Il primo è il piano Start che offre gratuitamente una vasta selezione di prodotti per il vostro conto. Il piano gratuito offre una Carta Prepagata fisica e contactless su circuito Mastercard ed un relativo IBAN italiano abbinato, la possibilità di effettuare prelievi in Euro in qualsiasi ATM in Italia, di fare bonifici senza commissioni e perfino di fare compravendita di Bitcoin direttamente dall'app per smartphone.

Next invece è il secondo profilo che mette a disposizione molte più opzioni. Oltre ai vantaggi presenti nel piano Start troviamo una carta di debito Mastercard, un conto corrente italiano con la possibilità di accreditare lo stipendio e di effettuare 10 bonifici istantanei al mese gratuiti. Inoltre, è presente una protezione dagli acquisti online ed anche una web app per controllare il proprio conto anche da PC. Il piano in questione è disponibile a soli 2,90 euro mensili.

L'ultimo piano è anche il più oneroso. Stiamo parlando di Hype Premium, disponibile a 9,90 euro mensili. Qui troviamo una carta di debito World Elite Mastercard che vi verrà recapitata a casa con spedizione veloce, la possibilità di pagare e prelevare senza commissioni in tutto il mondo, di fare bonifici istantanei senza limite mensile, di pagare bollettini premarcati, in bianco oltre a MAV, RAV, PagoPA e Cbill. Inoltre, troviamo un'interessante polizza che ci protegge in caso di problematiche durante i viaggi. Completa il tutto l'assistenza dedicata tramite WhatsApp, telefono, email e chat. Ovviamente, questo piano include tutte le altre feature presenti nei piani Next e Start.

Per tutte e tre le soluzioni è disponibile il codice sconto SUPER che in pratica vi regala fino ad un massimo di 25€. Inoltre, i costi di attivazione per i piani Start e Next sono completamente gratuiti. Il piano Premium è attualmente in promozione a 9,90 euro di entry fee.