Hype: analizza le tue spese e risparmia con semplicità

Hype è una soluzione digitale completa e innovativa per la gestione del denaro, con funzionalità avanzate per i pagamenti, il risparmio e gli investimenti.

Il conto Hype include una carta virtuale disponibile in app che può essere utilizzata per pagamenti online e in negozio in totale sicurezza. Con il conto HYPE Next o Premium, inoltre, è possibile richiedere gratuitamente una carta fisica Mastercard contactless, utilizzabile per prelevare in tutto il mondo.

Oltre alle carte, Hype offre soluzioni intelligente per l’analisi delle spese, grazie alla funzionalità Radar l’app riconosce le spese e le organizza automaticamente, consentendo di tenere traccia delle proprie entrate e uscite in modo semplice e veloce.

Inoltre, con la funzione di collegamento dei conti, scegliendo il conto Next o Premium, è possibile controllare tutti i propri conti direttamente dall’app. Questo aiuterà a prendere decisioni informate sulle proprie finanze e a pianificare al meglio le proprie spese.

Hype offre anche funzionalità utili e pratiche per facilitare il risparmio: grazie a Box Salvadanaio e Box Obiettivo si potrà scegliere l’ importo che si desidera mettere da parte ed entro quale data, e l’app aiuterà a raggiungere gli obiettivi di risparmio. È anche possibile attivare la funzione Arrotondamento per accantonare degli importi ad ogni acquisto con carta.

I soldi messi da parte sono sempre separati da quelli che si possono spendere, ma si possono sbloccare e possono essere utilizzati in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi.

L’app mette anche a disposizione funzionalità avanzate per l’investimento: è possibile aprire senza alcun costo uno o più fondi comuni di investimento e investire in azioni frazionate, ETF e metalli a partire da 1€.

