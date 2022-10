HYPE: con la nuova promo scegliere il conto online è ancora più conveniente

È il momento giusto per scegliere HYPE, istituto che rappresenta oramai un riferimento assoluto del settore fintech italiano con la sua ricca gamma di conti correnti e carte di pagamento. Per i nuovi clienti che scelgono oggi il Conto HYPE ci sono una serie di vantaggi da sfruttare.

HYPE, infatti, continua a mettere a disposizione dei suoi nuovi clienti il Conto HYPE in versione base. Si tratta di un conto a zero spese che rappresenta la scelta giusta per gestire le spese quotidiane senza dover fare i conti con commissioni e costi fissi.

Per i più esigenti, però, ci sono anche HYPE Next, con un canone di appena 2,90 euro al mese, e HYPE Premium, al costo di 9,99 euro al mese, che consentono l’accesso ad una ricchissima gamma di servizi bancari e finanziari.

A rendere ancora più conveniente la scelta di HYPE c’è la nuova promozione, accessibile a tutti i nuovi clienti. Utilizzando il codice HYPERFACTOR in fase di registrazione, infatti, si potrà partecipare ad un contest per partecipare alla finale di X Factor 2022, programma di cui HYPE è Official Partner. A prescindere dall’esito del contest, per i nuovi clienti ci sarà un bonus di benvenuto fino a 25 euro.

Scegliere HYPE è davvero semplice. Basta accedere al sito di HYPE ed avviare una veloce procedura di registrazione, indicando il tipo di conto che si desidera attivare. Per sfruttare la promo in corso, inoltre, sarà sufficiente inserire nel campo indicato il codice HYPERFACTOR.

Conto HYPE: tre opzioni tra cui scegliere il conto corrente ideale per le proprie esigenze

Uno dei punti di forza di HYPE è rappresentato dalle tante possibilità di scelta che l’istituto mette a disposizione dei nuovi clienti. Con tre diversi conti a propria disposizione, infatti, sarà facile individuare l’opzione giusta per poter per le proprie esigenze. Le scelte sono:

HYPE : è il conto con canone zero che include la carta di debito virtuale (la carta fisica costa 9,90 euro una tantum) e la possibilità di prelevare fino a 250 euro al mese senza commissioni; il conto prevede un limite di ricarica di 15 mila euro all’anno

: è il conto con che include la carta di debito virtuale (la carta fisica costa 9,90 euro una tantum) e la possibilità di prelevare fino a 250 euro al mese senza commissioni; il conto prevede un limite di ricarica di 15 mila euro all’anno HYPE Next : il conto ha un canone di 2,90 euro al mese ed include la carta di debito Mastercard in versione fisica con possibilità di prelevare in Italia senza commissioni e di effettuare ricariche illimitate del conto

: il conto ha un ed include la carta di debito Mastercard in versione fisica con possibilità di prelevare in Italia senza commissioni e di effettuare ricariche illimitate del conto HYPE Premium: è il conto “top” di HYPE e presenta un costo di 9,90 euro al mese includendo tutti i vantaggi precedenti oltre alla Carta World Elite Mastercard, l’assistenza prioritaria, l’assicurazione viaggi e la polizza acquisti

Per tutti i clienti HYPE ci sono diversi vantaggi come i bonifici gratis (anche istantanei per i clienti Next e Premium), la possibilità di accreditare lo stipendio e di accedere a soluzioni di risparmio con il Conto Deposito proposto in collaborazione con illimity. Per i clienti HYPE è possibile anche accedere a prestiti e mutui grazie ad un’offerta finanziaria a 360°

