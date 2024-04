HYPE: conto online con programma cashback e funzionalità innovative per il risparmio

In un mondo finanziario sempre più orientato alla digitalizzazione, HYPE si posiziona come un’innovativa soluzione per la gestione quotidiana del denaro. Con il suo conto online con IBAN, una serie di carte Mastercard e una piattaforma completamente digitale, HYPE offre tutto il necessario per una gestione finanziaria smart.

Caratteristiche principali di HYPE

Apertura conto e Bonus di benvenuto

Aprire un conto con HYPE è semplice e veloce, la registrazione si effettua online e richiede pochi minuti. Inoltre, i nuovi utenti possono beneficiare di un bonus di benvenuto fino a 25€ utilizzando il codice promozionale “CIAOHYPER” durante la registrazione.

Carte di pagamento e sicurezza

HYPE mette a disposizione dei clienti carte Mastercard fisiche e virtuali, inoltre supporta Google Pay, Apple Pay, garantendo transazioni sicure e veloci sia online che in negozio. Le carte possono essere messe in pausa e riattivate in qualsiasi momento dall’app, assicurando controllo totale sulle finanze.

Vantaggi esclusivi

Gli utenti di HYPE hanno accesso a numerosi vantaggi, come prelievi ATM gratuiti, bonifici istantanei, ricariche senza commissioni e fino al 5% di cashback sulle prenotazioni di viaggi tramite app. Le opzioni HYPE Next e HYPE Premium offrono ulteriori benefici, inclusi prestiti fino a 50.000€, pacchetti assicurativi e assistenza prioritaria.

Promozioni e cashback

HYPE incoraggia anche il risparmio attraverso il suo programma di cashback, permettendo agli utenti di guadagnare fino al 10% sui loro acquisti online. Con funzionalità come Radar, l’app organizza automaticamente le spese, collegandosi ad altre banche per una visione completa delle finanze.

Funzionalità innovative

La funzione “Credit Boost” offre la possibilità di ottenere prestiti istantanei fino a 2000€, verificando i requisiti direttamente dall’app. HYPE è anche attento al risparmio, con sezioni dedicate per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi finanziari.

HYPE offre tre diversi opzioni di conto, il piano base è gratuito e include funzionalità base, mentre le versioni a pagamento Next e Premium offrono una serie di vantaggi aggiuntivi. Per conoscere l’offerta completa di HYPE clicca qui.