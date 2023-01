HYPE: il conto Smart che ti fa risparmiare

HYPE è un’app innovativa per una gestione rapida, comoda e conveniente di acquisti spese e risparmi.

Con HYPE, oltre ad un conto e una carta di debito dotata di IBAN, avrai a disposizione una serie di funzionalità che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi di risparmio.

Ti basterà scegliere l’importo che vuoi mettere da parte ed entro quale data, l’app ti aiuterà ad accumulare senza sforzi.

Con i Box Obiettivo e Box Salvadanaio potrai scegliere la modalità di risparmio più adatta a te. Con il Box Obiettivo decidi in anticipo quanto vuoi mettere da parte ed entro quale data raggiungere quella cifra. Il Box Salvadanaio, invece, non ha una data di scadenza ed è pensato per accantonare i tuoi risparmi senza limiti, in modo da essere sempre pronto per nuove avventure o per eventuali emergenze.

Potrai creare i tuoi Box per mettere da parte i soldi automaticamente o arrotondare le tue spese mettendo da parte una piccola cifra per ogni acquisto con carta. In qualsiasi momento potrai vedere tuoi progressi direttamente dall’app controllando così i tuoi risparmi.

In più con HYPE ricevi un cashback sui tuoi acquisti effettuati tramite app: la sezione Cashback online dell’app ti consente infatti di avere un canale preferenziale per il tuo shopping, permettendoti di ottenere fino al 10% di rimborso su quello che spendi.

Dall’app avrai accesso alle offerte migliori di centinaia di brand, in qualsiasi giorno dell’anno. Ti basterà entrare nella sezione Cashback ogni volta che hai in mente un acquisto per trovare l’offerta più conveniente.

Il conto di HYPE si attiva direttamente online, potrai scegliere il piano più adatto alle tue esigenze tra la versione HYPE gratuita, Next o Premium.

Aprendo il tuo conto con HYPE avrai subito la tua carta virtuale disponibile in app. Se invece scegli il conto HYPE Next o HYPE Premium, riceverai gratuitamente anche una carta fisica Mastercard contactless con cui prelevare in tutto il mondo.

Per scoprire tutte le funzionalità di HYPE clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.