HYPE Next: il conto online con carta Visa, bonifici e polizze assicurative incluse

Il conto HYPE Next offre una soluzione bancaria innovativa per chi cerca non solo un conto corrente, ma anche una serie si vantaggi e funzionalità integrate. A un costo di soli 2,90 euro al mese, HYPE Next offre una serie di servizi e che lo rendono un conto ideale per chi è sempre in movimento e desidera avere il pieno controllo delle proprie finanze.

Caratteristiche distintive di HYPE Next

Carta di Debito Visa: Il conto include una carta di debito Visa, prelievi e bonifici istantanei gratuiti, inoltre HYPE Next offre la possibilità di ricaricare il conto all’istante da un’altra carta senza costi aggiuntivi.

Polizze assicurative integrate: Una delle novità più significative di HYPE Next è l’inclusione di polizze che coprono acquisti, riparazione di elettrodomestici e assistenza medica, offrendo una protezione completa per gli imprevisti quotidiani.

Ricarica illimitata e gestione smart: La ricarica del conto da un’altra carta è gratuita e senza limiti. Inoltre, l’applicazione permette una gestione accurata di spese e risparmi, con funzionalità avanzate come Radar, che aiuta a monitorare e ottimizzare le uscite finanziarie.

Innovazioni e sicurezza

Sicurezza degli acquisti: Con HYPE Next, ogni acquisto è assicurato contro furti o danni fino a 2.000 euro, mentre la riparazione di elettrodomestici è garantita fino a 2.500 euro annui.

Assistenza medica 24/7: Il pacchetto offre una copertura assicurativa che include consulto medico telefonico urgente, visite mediche e trasferimento in ambulanza, assicurando tranquillità e sicurezza a tutto tondo.

Più di un semplice conto corrente

Risparmi programmabili: Con funzioni come Box Salvadanaio e Box Obiettivo, HYPE Next offre modalità innovative per risparmiare. Questo sistema permette di pianificare e raggiungere gli obiettivi finanziari con facilità e precisione.

Opzioni di prestito versatili: Da piccoli prestiti istantanei con Credit Boost fino a prestiti personali fino a 50.000€, HYPE Next si adatta a diverse esigenze di finanziamento.

Integrazione completa: Grazie alla sua app, il conto permette non solo la gestione delle spese ma anche l’aggregazione dei conti, la gestione di criptovalute e molto altro ancora, rendendo HYPE Next una piattaforma completa per ogni aspetto della vita finanziaria.

