Hype: ottini fino al 10% di cashback sugli acquisti tramite app

Il conto online di Hype include una carta di pagamento e un’app ricca di servizi e funzionalità per la gestione del denaro.

Oltre a numerosi strumenti utili per tenere sotto controllo le proprie spese, Hype permette di ottenere fino al 10% di cashback sui propri acquisti tramite app.

Per ottenere il cashback basterà effettuare gli acquisti con HYPE tramite l’app. La sezione Cashback di Hype permette di avere accesso a moltissime promozioni su una grande varietà di prodotti: dai viaggi alla tecnologia, dal benessere all’abbigliamento, dai libri e film agli accessori per lo sport.

Per semplificare il risparmio Hype offre anche le funzionalità Box Salvadanaio e Box Obiettivo che permettono di stabilire degli obiettivi e di scegliere la modalità di risparmio più adatta al proprio stile di vita.

In più, con la funzione di arrotondamento delle spese è possibile mettere da parte una piccola cifra per ogni acquisto con carta.

Grazie alla funzione Radar l’app riconosce le spese e le organizza in automatico in categorie, in questo modo si avrà sempre a portata di smartphone un’analisi aggiornata di come si stanno spendendo i propri soldi

Hype è disponibile in versione Hype (gratuita), Hype Next (€2.90 al mese) e Hype Premium (€9.90 al mese).

La versione gratuita Hype include una carta virtuale disponibile in app, mentre scegliendo Hype Next e Hype Premium si otterrà anche una carta di debito Mastercard fisica.

La registrazione ad Hype si effettua completamente online in pochi minuti, senza documenti cartacei e permette di ottenere un conto con le coordinate IBAN, subito disponibile in app.

