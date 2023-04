Hype Premium: assicurazione inclusa e accesso a lounge aeroportuali

Hype Premium è il conto all-inclusive di Hype con carta di debito World Elite Mastercard inclusa, per fare acquisti online e nei negozi in tutto il mondo.

Il conto HYPE Premium si gestisce tramite app da Smarphone e include nel canone prelevi senza commissioni in tutto il mondo in qualsiasi valuta, bonifici istantanei gratis illimitati, pagamenti PagoPA, CBill, MAV e RAV gratuiti.

Hype Premium include nel canone anche un pacchetto assicurativo che offre copertura su viaggi, acquisti e furti ATM. L’assicurazione viaggi copre ritardo o annullamento del volo, smarrimento bagaglio, cancellazione viaggio, assistenza medica in caso di emergenza all’estero, anche telefonica, rimborso spese per ricerca e soccorso in caso di incidente in montagna e rimborso su prelievi in caso di rapina e copertura sugli acquisti.

Inoltre, scaricando l’app LoungeKey, con Hype Premium si avrà accesso esclusivo ad oltre 1.100 lounge aeroportuali di tutto il mondo, indipendentemente dalla linea aerea o dal tipo di biglietto che si possiede.

Il conto offre anche numerose funzionalità per tenere sotto controllo le finanze personali, come la funzione Radar che consente di monitorare le spese in entrata e in uscita e di collegare tutti propri conti bancari. Con Radar, ogni spesa viene riconosciuta in automatico e categorizzata nell’app, inoltre è possibile aggiungere note e tag agli acquisti effettuati.

Con Hype Premium è anche possibile creare fino a 20 salvadanai digitali per mettere da parte del denaro scegliendo la modalità di risparmio più in linea con le proprie esigenze.

L’attivazione del conto Hype Premium è gratuita fino al 30/06/2023, mentre il costo mensile è di 9,90 euro al mese. Per conoscere l’offerta completa di Hype Premium clicca qui.

