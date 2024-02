Hype Premium: diventa titolare e ottieni ora un bonus di 25€

Apri ora Hype Premium e paga comodamente ovunque con una carta di debito MasterCard riconosciuta in tutto il mondo. Beneficia dei vantaggi inclusi, come pacchetti assicurativi per acquisti, viaggi e furti. Diventa ora titolare per ricevere un bonus di 25€, inserendo il codice CIAOHYPER in fase di richiesta.

Hype Premium: tutti i vantaggi

Hype Premium è un conto con canone mensile di 9,90€. Una volta aperto, viene fornito con una carta di debito World Elite Mastercard, con cui puoi prelevare gratuitamente ovunque, ma anche pagare senza commissioni in tutti i negozi fisici del mondo.

La carta può ovviamente essere collegata ai portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay: quando sei alla cassa, ti basterà tirare fuori lo smartphone e avvicinarlo al POS per pagare all’istante e con totale comodità, senza la necessità di portare con te la carta o uscirla dal portafoglio o la borsa!

Hype Premium include anche un pacchetto assicurativo completo, con cui puoi coprirti nei viaggi, in caso di imprevisti, le spese mediche all’estero, gli acquisti e i furti all’ATM, offrendoti tranquillità quando viaggi o effettui le tue operazioni quotidiane.

Con l’accesso a più di 1100 salottti VIP negli aeroporti internazionali, attraverso il programma LoungeKey, puoi trasformare l’attesa per il tuo volo in momenti di relax totale in un ambiente confortevole e fornito con tutto quello che serve.

Per aprire il conto e ricevere il bonus di 25€ visita la pagina principale di Hype, cliccando su “Registrati a Premium” e segui la procedura online. Tieni pronti i tuoi documenti di riconoscimento e la webcam per la verifica. Non appena il conto sarà attivo, riceverai la carta di pagamento pochi giorni dopo, direttamente a casa e potrai accedervi da hombanking o smartphone.

Non perdere tempo e riscatta subito il tuo bonus, beneficiando di un conto che ti permette di spendere ovunque, con numerosi vantaggi.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi