Hype Premium: il conto di Hype all inclusive

HYPE Premium è il conto online di HYPE all inclusive che permette di accedere a numerosi servizi, compresi quelli assicurativi.

Hype Premium include una carta di debito World Elite Mastercard, un conto con IBAN e una app con varie funzionalità integrate.

Il conto HYPE Premium permette di inviare bonifici, anche istantanei, gratuitamente e senza limiti. Direttamente dall’app è inoltre possibile pagare comodamente tutti i tipi di bollettini senza commissioni.

La funzionalità radar integrata nell’app permette di monitorare le spese in entrata e in uscita. Le spese vengono organizzate automaticamente in categorie, in più è possibile aggiungere note o tag per differenziarle meglio. Radar permette anche collegare tutti i propri conti bancari – anche presso altri istituti- così da avere una panoramica completa delle proprie finanze.

L’account Premium consente di creare fino a 20 salvadanai virtuali in cui accantonare denaro. Si potranno scegliere l’importo e la frequenza di risparmio, e attivare la funzione arrotondamento per risparmiare anche dagli acquisti con carta.

Scaricando l’app LoungeKey, con HYPE Premium, si avrà accesso esclusivo ad oltre 1.100 lounge negli aeroporti di tutto il mondo, indipendentemente dalla linea aerea o dal tipo di biglietto che si possiede.

Il conto include nel canone anche un’assicurazione viaggi che offre copertura per spese mediche in caso di emergenza medica all’estero, copertura su ritardo o smarrimento del bagaglio, ritardo del volo, annullamento del volo e cancellazione del viaggio.

Inoltre è inclusa con HYPE Premium la protezione sui prelievi ATM in caso di rapina, protezione sugli acquisti con carta e copertura per gli sport invernali.

In promozione fino al 30/06/2023 l’attivazione del conto HYPE Premium è gratuita, mentre il costo mensile dell’abbonamento è di 9,90 euro al mese.

