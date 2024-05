Hype Premium: il conto perfetto per le tue vacanze all'estero

Viaggia comodamente con Hype Premium e beneficia di numerosi vantaggi, come l’accesso ai salotti aeroportuali, cashback, offerte esclusive e molto altro. Ha un canone di soli 9,90€ al mese ed è abbinato a una carta di debito con prelievi gratuiti e bonifici istantanei senza commissioni.

Hype Premium: un conto completo di tutto

Hype Premium è associato a una carta di debito World Elite MasterCard con prelievi gratis e possibilità di effettuare acquisti ovunque nel mondo. Con un canone di 9,90€ al mese puoi emettere bonifici istantanei gratis verso chiunque, oltre a ricaricare gratuitamente il conto tramite bonifico ed effettuare tutti i movimenti classici, tra cui anche il pagamento di bollette e bollettini, senza alcuna commissione aggiuntiva.

Ma il piano Premium non si ferma qui. Oltre ai servizi bancari, offre anche una serie di benefici assicurativi che ti coprono per le spese mediche, rimborso per smarrimento bagaglio, rimborso per ritardo volo e molto altro.

Hai in più la possibilità di accedere a oltre 1100 salotti aeroportuali per attendere i tuoi voli in tutta comodità e con tutti i servizi del caso, rilassandoti e godendoti il tuo tempo prima del volo in un ambiente confortevole e lussuoso. A ciò si aggiunge l’accesso prioritario gratuito per la corsia preferenziale, il che ti permette di andare più velocemente ai controlli.

Con Hype Premium non manca la possibilità di richiedere prestiti istantanei con esito in tempo reale, cashback sugli acquisti e tantissime altri vantaggi.

Puoi contattare il servizio di assistenza prioritaria via WhatsApp, email, telefono e chat.

Diventa ora titolare di Hype Premium con una procedura online rapida. Fai ora la richiesta dalla pagina ufficiale, facendo clic sul tasto “Registrati a Premium” in alto a destra e, in fase di richiesta, inserisci il codice promozionale CIAOHYPER per ricevere in esclusiva un buono di 25€ sul tuo conto corrente!