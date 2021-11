HYPE regala 12 mesi di Amazon Prime

HYPE attiva spesso interessanti promozioni, come bonus di ingresso o gratuità del canone mensile. Fino al 31 dicembre è possibile ricevere l'abbonamento gratis per 12 mesi al servizio Amazon Prime, sottoscrivendo i piano Next o Premium. È sufficiente inserire il codice AMAZONPRIME al momento della registrazione. Occorre però rispettare alcune condizioni previste dal regolamento dell'operazione a premi.

Un anno di Amazon Prime con HYPE

HYPE offre tre piani: Start, Next e Premium. Start non prevede nessun canone mensile e include una carta prepagata contactless su circuito Mastercard con IBAN, prelievi senza commissioni da qualsiasi sportello bancario, bonifici gratuiti, supporto Google Pay e Apple Pay, portafoglio Bitcoin, cashback online e in negozio.

Il piano Next aggiunge una carta di debito Mastercard, accredito stipendio, bonifici periodici, bonifici istantanei gratuiti (10 al mese), controllo spese da PC, gestione multibanca, protezioni acquisti e altri vantaggi. Il piano Premium offre una carta debito World Elite Mastercard, prelievi gratis in tutto il mondo, bonifici istantanei illimitati, pagamento di bollettini postali, MAV, RAV, PagoPA e Cbill, assicurazione viaggi e polizza acquisti.

Fino alle 23:59 del 31 dicembre 2021, gli utenti che sottoscriveranno i piani HYPE Next e Premium possono utilizzare il codice AMAZONPRIME per ottenere 12 mesi gratuiti del noto servizio. La promozione è valida anche per chi è già abbonamento ad Amazon Prime (la scadenza verrà quindi prorogata di un anno).

Il piano Next o Premium non deve essere disdetto prima della ricezione del premio. Inoltre è necessario effettuare l'accesso all'app HYPE con le credenziali create. Infine, l'utente deve pagare almeno un canone del piano Premium (9,90 euro/mese) oppure almeno tre canoni del piano Next (2,90 euro/mese) entro il 30 aprile 2022.