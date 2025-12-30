Questi i dispositivi Xiaomi che stanno ricevendo HyperOS 3

Arriva direttamente dalla Cina la notizia del via alla distribuzione dell’aggiornamento che porta HyperOS 3 (e Android 16) su alcuni dispositivi dei brand controllati da Xiaomi finora esclusi dall’update. Non ci riguarda direttamente, trattandosi di un rollout che al momento interessa solo il paese asiatico, ma conferma comunque che i lavori procedono come previsto.

HyperOS 3, prosegue il rollout in Cina

Più nel dettaglio, l’avviso è stato diramato attraverso la community legata al marchio. Questi i modelli interessati, per i quali è previsto in questi giorni il rilascio del pacchetto.

Xiaomi Pad 6 Pro;

Xiaomi Pad 6 Max;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60 Ultimate Edition;

Redmi K60;

Redmi Turbo;

Redmi Note 15;

Redmi Note 14;

Redmi Note 13R Pro;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13R.

Gli aggiornamenti in Europa (e in Italia)

E in Europa? Bisognerà attendere. Informazioni più precise arrivano dal sito ufficiale che Xiaomi ha dedicato proprio a HyperOS 3, indicando una finestra di distribuzione compresa tra dicembre 2025 e marzo 2026 per i seguenti dispositivi.

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12T Pro;

Redmi Note 14 5G;

Redmi Note 14S;

Redmi Note 13 Pro+ 5G;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 5G;

Redmi 15 5G;

Redmi 15C 5G;

Redmi 15C;

POCO F5 Pro;

POCO F5;

POCO X6;

POCO M7 Pro 5G;

POCO C85;

Redmi Pad Pro;

Redmi Pad Pro 5G;

Redmi Pad SE 8.7;

Redmi Pad SE 8.7 4G.

Prende dunque il via la terza fase del rollout. La prima è già andata in scena tra ottobre e novembre, interessando i modelli più recenti (come gli smartphone della gamma Xiaomi 15 e 15T), mentre la seconda è in corso coinvolgendo quelli lanciati nella stagione scorsa.

Quali sono le novità introdotte da HyperOS 3? C’è tanta intelligenza artificiale, ma anche modalità inedite per l’organizzazione dei contenuti, una schermata principale riprogettata, un miglioramento del multitasking sui tablet e altro ancora.