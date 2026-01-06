 HyperX OMEN MAX 16: notebook gaming più potente
HyperX è il nuovo brand usato da HP per gli OMEN MAX 16, OMEN 15 e OMEN 16, tre nuovi gaming laptop annunciati al CES 2026 di Las Vegas.
HP

Insieme ai notebook della serie OmniBook, HP ha svelato al CES 2026 di Las Vegas tre nuovi gaming laptop. Secondo il produttore statunitense, HyperX OMEN MAX 16 è il più potente del mondo. Gli altri due sono HyperX OMEN 15 e HyperX OMEN 16. Non sono noti disponibilità e prezzi.

HyperX OMEN MAX 16: specifiche principali

La prima novità è rappresentata dal nome. Scompare il brand HP (e il relativo logo). Al suo posto è ora presente il brand HyperX (acquisito nel 2021 da Kingston). I nuovi notebook sono quindi HyperX OMEN e non HP OMEN.

HyperX OMEN MAX 16 è un potente gaming laptop con schermo OLED o IPS da 16 pollici (risoluzione fino a 2,5K e refresh rate fino a 240 Hz), processori Intel Core Ultra 200 HX o AMD Ryzen AI 400 e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5090 con 24 GB di memoria GDDR7. Il sistema di raffreddamento è stato potenziato con l’aggiunta di una terza ventola. Il Total Platform Power raggiunge i 300 Watt (125 Watt per la CPU e 175 Watt per la GPU).

Sono inoltre presenti fino a 64 GB di RAM DDR5-6400 per i modelli con chip Intel e fino a 48 GB di RAM DDR5-5600 per i modelli con chip AMD (può essere aggiornata dall’utente), SSD PCIe 5.0 NVMe M.2 fino a 2 TB, tastiera full size retroilluminata con effetti di luce personalizzabili.

HyperX OMEN MAX 16

HyperX OMEN 15 ha uno schermo OLED o IPS da 15,3 pollici con risoluzione fino a 3K e refresh rate di 120 Hz. HyperX OMEN 16 ha invece uno schermo OLED o IPS da 16 pollici con risoluzione fino a 2.5K e refresh rate di 165 Hz. Entrambi sono disponibili con processori Intel Core Ultra 300 o AMD Ryzen AI 400, fino a 64 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 5.0 fino a 2 TB e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5070.

Fonte: HP

Pubblicato il 6 gen 2026

Luca Colantuoni
6 gen 2026
