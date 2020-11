Un mostro di potenza in un ingombro che più ridotto non si può: il Mini PC di HYSTOU oggi proposto con uno sconto su Amazon grazie a un coupon è adatto sia al gaming sia alla produttività. Occupa posc spazio sulla scrivania e offre la capacità di calcolo necessaria per gestire anche le operazioni e i software più complessi.

Il Mini PC di HYSTOU in sconto su Amazon

Diamo un’occhiata alla scheda delle specifiche tecniche: processore quad core Intel Core i7-7920HQ, GPU integrata Intel UHD 630 e scheda video dedicata NVIDIA GeForce GTX 1650, 64 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB e disco fisso da 2 TB per lo storage, moduli WiFi e Bluetooth per la connettività wireless, due slot Ethernet, porte USB (2.0, 3.0 e 3.1 Type-C), uscite video HDMI, DVI e DisplayPort. Il tutto racchiuso in un case con dimensioni pari a 270x240x65 mm con tre ventole per una corretta dissipazione del calore.

Lato software è prevista la possibilità di affidarsi al sistema operativo Windows 10 Pro o a una distribuzione Linux, a scelta dell’utente. Tutto questo oggi al prezzo di 1.333,99 euro invece di 1.449,99 euro come da listino con un pari a ben 116,00 euro. Rientra tra le offerte praticate in questi giorni su Amazon per anticipare il Black Friday.