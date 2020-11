Si celebra oggi il Singles’ Day o Giorno dei Single, ricorrenza particolarmente sentita in Cina, ma che ormai da qualche anno attira l’attenzione anche in Occidente. Un’occasione anche per approfittare di alcune promozioni ad hoc offerti dagli store online: quello di Mediaworld propone il 22% di sconto su tutto il catalogo (ad esclusione di alcuni specifici articoli).

Mediaworld: 22% di sconto per il Singles’ Day

Bisogna cercare un prodotto che all’interno della scheda riporti il banner visibile qui sotto: “Solo per oggi 11/11”. Nella categoria Informatica ci sono ad esempio il computer desktop HP Slim S01, il monitor Acer HA270ABI da 27 pollici e il Microsoft Surface Studio 2. La riduzione del prezzo viene attivata una volta inserito nel carrello e prima di confermare l’ordine.

Come scritto in apertura la promo di Mediaworld per il Singles’ Day si applica a tutto il catalogo dello store a eccezione di alcuni articoli: tutti i nuovi modelli iPhone 12 e iPhone 11, tutti i prodotti rientranti nella promozione Samsung Members, tutti i Samsung Note 20, tutti gli Apple Watch, gli Airpod e Airpod Pro, i notebook, le console, le stampanti, Dyson Airwrap, prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, Internet, TV ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima, ecc..) e gli articoli che rappresentano buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi.