Ripetitore Wi-Fi 3 in 1 a soli 15,99 euro

Oggi tra le varie offerte di Amazon vogliamo proporvi un accessorio sempre utile: un Wi-Fi extender. Si tratta del classico ripetitore di segnale per colmare la mancanza di copertura in determinate zone della casa. Nello specifico vi riportiamo il ripetitore Wordgreat N300, proposto dal portale con il 20% di sconto sul prezzo di listino.

Extender Wordgreat N300: Caratteristiche

Il dispositivo è piuttosto compatto, caratterizzato da ben due antenne esterne che garantiscono potenza al segnale. Parliamo di uno degli accessori più semplici da utilizzare, ma al contempo estremamente utili. Basterà infatti posizionare il ripetitore in una qualsiasi presa elettrica nel raggio d’azione del modem principale. Una volta collegato alla rete, il Wi-Fi extender amplierà la copertura nell’intera stanza con velocità di download fino a 300Mbps.

Molto interessanti sono invece le altre due modalità in cui il ripetitore può essere utilizzato. Oltre ad estendere il segnale Wi-Fi infatti, questo può essere utilizzato come access point. In questo modo, piuttosto che aumentare la portata del modem principale, potremo creare una seconda rete wireless privata. Infine, grazie alle due porte RJ45 poste nella parte inferiore, potremo utilizzare il dispositivo come router. Collegandolo via cavo al modem principale, questo farà da ponte per collegare un dispositivo direttamente tramite cavo ethernet ed ottenere così maggiori velocità e stabilità rispetto alla rete senza fili.

Come anticipato in apertura, oggi Amazon propone il Wordgreat N300 a soli 15,99 euro, con uno sconto del 20%.